Edilizia sostenibile, Vitruvius raddoppia e cerca giovani professionisti green

Edilizia sostenibile, Vitruvius raddoppia

Professionisti della sostenibilità fra periti fotovoltaici e ingegneri elettrici esperti in edilizia green cercasi. È questo l’appello lanciato da Vitruvius & amp leader nell’edilizia sostenibile guidata da Vittorio Ligresti, Roberto Schiavo e Luca Limone, con sede a Milano ma operante in tutto il territorio italiano, con focus sulla Lombardia. L’edilizia sostenibile è la frontiera delle costruzioni di nuova generazione, ma anche degli immobili che devono essere ristrutturati. Una necessità dettata sia dalla nuova direttiva Ue, che ha posto il limite al 2030 per nuovi edifici a emissione zero e al 2050 per quelli già esistenti, sia dal bisogno di ridurre costi e consumi, per avere edifici “a prova di bolletta”. Secondo Enea, la realizzazione di un isolamento termico a cappotto dell’involucro e in particolare la coibentazione della copertura, riduce le dispersioni tra il 40 e il 50%, mentre isolare i soffitti delle stanze può far risparmiare fino al 20% di energia. “La maggior parte del patrimonio edilizio in Europa, circa il 90%, è stato costruito prima del 1990 e di questo il 30% prima del 1970 – dice Ligresti- già da questi numeri è facile capire quanto sia alta la richiesta da parte degli utenti che vogliono ammodernare i propri edifici per renderli più prestanti dal punto di vista energetico, una scelta diventata ormai obbligata”.

170 cantieri avviati

Con 50 dipendenti in ambito gestionale e amministrativo e operando su circa 170 cantieri avviati, per un totale di oltre 700 operai e capocantiere, Vitruvius & Partners lavora su tutto il territorio italiano, con prevalenza nel Nord Italia, Sardegna e di recente anche Lazio. La general contractor meneghina è ora alla ricerca di dieci tra ingegneri in grado di gestire grandi appalti di edilizia ecosostenibile, periti per la progettazione e l’assistenza di impianti fotovoltaici e comunità energetiche. E ancora: figure professionali tecniche per la parte elettrica e impiantistica, ma anche periti fotovoltaici e ingegneri elettrici.

Il nuovo progetto

Un appalto da oltre 10 milioni di euro per la creazione di un isolato ecosostenibile “a prova di bolletta” ad Airuno nel milanese. Questo è il nuovo progetto a cui sta lavorando la general contractor che si aspetta di chiudere il 2022 con un fatturato di circa 70 milioni di euro e punta al raddoppio per il 2023. Il progetto prevede la valorizzazione degli edifici attraverso l’uso di materiali naturali per le facciate esterne, pronte a ospitare una folta vegetazione sul modello del Bosco verticale di Boeri e per gli interni, pietra e legno. Ma soprattutto sostenibilità: l’isolato sarà un esperimento di efficienza con l’installazione di serramenti ad alta prestazione termica e acustica, pannelli fotovoltaici, impianti eolici con relativi accumulatori e colonnine per la ricarica delle vetture elettriche. Gli interventi consentiranno di abbattere i consumi di oltre la metà rispetto al livello attuale, riducendo notevolmente le emissioni.