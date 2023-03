EdiliziAcrobatica compra il 51% di Enigma Capital Investment

EdiliziAcrobatica fa shopping

La società, specializzata in lavori di ristrutturazioni di esterni, ha sottoscritto in data odierna un contratto vincolante avente a oggetto l’acquisizione del 51% del capitale sociale della società Enigma Capital Investments LLC.

Enigma Capital Investments è una holding di diritto emiratino con sede a Dubai, a capo di un gruppo attivo nel Middle East nel settore edile, di “rope access”, di servizi di pulizia degli edifici residenziali e commerciali, nonché di taluni servizi di facility management.

Con questa mossa, la società si espande in Medio Oriente

Con tale operazione la società si pone l’obiettivo di potenziare la crescita per linee esterne del gruppo nell’ottica di espandere le proprie operazioni commerciali anche in Medio Oriente, integrando l’offerta tipica di Enigma Capital.

L’azienda appena acquisita da EdiliziAcrobatica detiene la proprietà effettiva dell’intero capitale sociale delle seguenti società: SBC Global Contracting LCC, Magnum Plus, Spider Access Cladding Works & Building Cleaning (che controlla Spider Access Cladding Works & Building Cleaning, branch of Dubai), Vertico Xtreme LLC (che controlla Vertico Xtreme KSA,), società costituite secondo le leggi degli Emirati Arabi Uniti (singolarmente, SBC, Magnum, Spider Access, Vertico Xtreme, collettivamente indicate come le Società Controllate) che impiegano oltre 400 operatori nel Middle East.

Teleborsa