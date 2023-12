Dall'estetica al restauro delle opere d'arte, il laser proietta El.En nel futuro

“L’andamento del terzo trimestre ha confermato aspetti positivi e alcune difficoltà già emerse nei primi sei mesi dell’anno. Ottimi risultati sono stati conseguiti in numerosi settori e segmenti di business, mentre si sono continuate a registrare difficoltà operative e perdite economiche l’attività del taglio laser in Cina – ha precisato l’amministratore delegato Andrea Cangioli -. Il gruppo conferma il suo buon posizionamento competitivo e la concreta possibilità di cogliere le opportunità che i propri mercati continueranno ad offrire nei prossimi anni. Per il futuro l’obiettivo nel medio termine è di mantenere la crescita di fatturato intorno al 10%”.

Intanto, i conti dei primi nove mesi hanno confermato un ebitda di 61,9 milioni di euro, con incidenza sui ricavi del 12,6%. E questo fa promettere bene nella distribuzione dei dividendi anche nel 2024. Senza dimenticare il tema della sostenibilità. Dal nuovo piano quinquennale 2023-2027 emerge, infatti, l’attenzione di El.En nella lotta ai cambiamenti climatici e per un’economia circolare. “Si conferma l’impegno continuo del gruppo per uno sviluppo sostenibile in cui la responsabilità ambientale e sociale siano sempre più parte integrante del modello di business”, sottolinea l’impresa nelle direttrici per il futuro. Crescita sì, ma con responsabilità.