Enel cede asset rinnovabili negli Stati Uniti a Ormat

Enel, attraverso la sua controllata al 100% Enel Green Power North America Inc. (Egpna), ha firmato in data odierna un accordo con Ormat Technologies, per la vendita di un portafoglio di asset rinnovabili negli Stati Uniti a fronte di un corrispettivo complessivo di 271 milioni di dollari, pari a circa 255 milioni di euro, soggetto agli aggiustamenti consueti per questo tipo di operazioni. Il portafoglio, precisa una nota, e’ composto da circa 150 MW di impianti geotermici e solari in esercizio.

Si prevede che l’operazione complessiva, spiega Enel, genererà un effetto positivo sull’indebitamento netto consolidato del gruppo Enel pari a circa 255 milioni di euro, e un impatto negativo di circa 35 milioni di euro sull’Ebitda Reported del Gruppo, mentre non avra’ impatti sui risultati economici ordinari del gruppo.