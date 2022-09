La Doria sul caro energia

La speculazione sui prezzi dell’energia sta distruggendo la manifattura italiana. E non solo quella. Perché il problema è senza dubbio europeo. Ne è convinto Antonio Ferraioli, amministratore delegato di La Doria (anche presidente Confindustria Salerno), gruppo italiano leader nel settore conserviero, specializzato nella produzione e commercializzazione di derivati del pomodoro, sughi pronti, legumi conservati, succhi e bevande di frutta.

In questi giorni in azienda si lavora a tempo pieno perché la natura non attende: i pomodori sono maturi e di sicuro non si può aspettare un calo del prezzo dell’energia o un provvedimento per calmierare i prezzi per preparare le conserve. «Siamo a pieno ritmo – spiega Ferraioli a Verità&Affari– Ma certo i prezzi dell’energia, gas ed elettricità, a questi livelli non ci facilitano anche perché la produzione attuale viene venduta sulla base di contratti sottoscritti da tempo in cui i rincari sono solo in parte contabilizzati. Questo accade non solo per noi, ma per tutte le aziende italiane ed europee».

Continua a leggere sulla copia digitale del giornale