ErreDue, ricavi in crescita del 45% nel semestre

Sale il fatturato di ErreDue

ErreDue, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo degli elettrolizzatori per la generazione di idrogeno pulito, ha chiuso il primo semestre del 2023 con ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 7,8 milioni di euro, in aumento del 45% rispetto allo stesso periodo del 2022 (5,4 milioni di euro). L’aumento di spiega con una consistente attività commerciale e al conseguente aumento degli ordini sul segmento di mercato tradizionale, spiega la società.

Il backlog totale è circa 10,5 milioni, di cui oltre l’80% riferito all’esercizio in corso. Al portafoglio ordini di 8,3 milioni si aggiungono 1,1 milioni derivanti da locazioni di generatori di gas on-site e 1 milione da assistenza e ricambi.

La Posizione Finanziaria Netta evidenzia una cassa positiva per 14,8 milioni

Il dato è erò inferiore ai 17,4 milioni al 31 dicembre 2022) e include tutte le spese e gli oneri inerenti all’acquisto del capannone per l’importo di circa 3 milioni. Il nuovo capannone rientra nel progetto della Gigafactory nella quale verrà ricollocata una quota della linea di produzione di ErreDue, la cui compravendita è stata perfezionata il 13 giugno scorso.



“ErreDue, grazie alla fiducia acquisita negli anni nel suo mercato tradizionale, vanta un ricco elenco di progetti ad alta marginalità che saranno evasi nei successivi sei mesi – ha commentato Francesca Barontini, CEO e CFO di ErreDue – Per far fronte alla crescita della domanda, ErreDue è impegnata in un piano di sviluppo della capacità produttiva in tutte le sue componenti, mirate all’incremento della fabbricazione dei macchinari e del controllo con particolare attenzione alla marginalità”.

“I numeri ritraggono un’azienda sana e fortemente patrimonializzata, che è riuscita ad ammortizzare in un anno le ricadute di una situazione geo-politica e macroeconomica complessa incrementando di oltre il 45% il fatturato rispetto al primo semestre 2022″, ha aggiunto.

(Teleborsa)