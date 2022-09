Fabio Fazio rileva la fabbrica di cioccolato

Praline, tavolette di cioccolata e creme spalmabili sono salve. La storica fabbrica di dolci Lavoratti 1938 a Varazze, nella riviera ligure di Ponente, messa in ginocchio dal Covid, riparte grazie al presentatore tv Fabio Fazio e all’imprenditore Davide Petrini. Insieme hanno deciso di rilevarla quasi come in una favola “per tornare bambini”.

“Questa azienda e questa nuova attività è una pausa di felicità dopo i 55 anni – ha detto Fazio – un modo di riassaporare l’infanzia e la magia di quelle uova di cioccolata che i nonni mi donavano a Pasqua. E poi ridare vita a un laboratorio di cioccolato mette buon umore, che è un po’ il mio mestiere di sempre”.

Lavoratti è un marchio storico della riviera. Dal 1938 produce praline di cioccolata, tavolette babbi natale e uova pasquali con cui fa ingolosire grandi e bambini. Una tradizione che rischiava di scomparire a causa della pandemia, quando nei magazzini rimasero oltre 300mila euro di merce. “Quando la passione imprenditoriale incontra la genuinità del gusto, il successo non può che essere assicurato”, aveva commentato l’assessore all’Industria della Liguria Andrea Benveduti. A cui si è aggiunto il governatore Giovanni Toti, che ha rivolto al volto della tv un “grande in bocca al lupo”, regalandogli la maglia della Sampdoria, squadra del cuore di Fazio.