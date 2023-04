Farmaceutica, Chiesi chiude il 2022 a 2,74 miliardi di euro (+13,6%)

Chiesi chiude il 2022 a 2,74 miliardi di euro (+13,6%)

Il gruppo biofarmaceutico Chiesi, con quartier generale a Parma e 31 filiali nel mondo, ha riportato per il 2022 un fatturato pari a 2,74 miliardi di euro, con una crescita del 13,6% rispetto al 2021 a fronte di un ebitda salito del 7%. Solida la posizione finanziaria netta che è positiva per 1,39 miliardi, in aumento di 342 milioni rispetto all’anno precedente.

“Il continente europeo resta il mercato principale con un’importante crescita registrata negli Stati Uniti, Cina e Brasile – si spiega in un comunicato – La cura delle malattie respiratorie continua il suo trend di crescita, assorbendo oltre il 70% del fatturato, affiancata da una importante performance della Business Unit Global Rare Diseases, dedicata alla commercializzazione di prodotti per le malattie rare e ultra-rare, che ha registrato ricavi per 332 milioni di euro e una crescita di oltre il 18% rispetto al 2021″.

Per quanto riguarda le previsioni 2023, Chiesi indica di aver registrato un inizio d’anno positivo, con volumi di vendita superiori alle aspettative. Il gruppo conta, pertanto, di raggiungere e superare gli obiettivi di budget e anche grazie all’integrazione di Amryt Pharma, punta a registrare un’ulteriore crescita nel 2023.