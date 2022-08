Farmacosmo chiude per l’acquisto del portale Profumeriaweb

Farmacosmo compra Profumeriaweb

Farmacosmo, società che opera nel settore della cura ed il benessere della persona, ha sottoscritto nella giornata di ieri un accordo vincolante per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari al 69,88% del capitale sociale di Vin.Ci. posseduta da Vincenzo Cioffi. Si tratta della società proprietaria del portale ProfumeriaWeb, e-commerce nel settore profumeria, cosmesi e make-up anche su segmento luxury, con oltre 200 marchi all’attivo nel proprio catalogo.

La valutazione della società

L’accordo valuta 4,1 milioni di euro l’intera società e, conformemente allo statuto di ProfumeriaWeb, relativamente al diritto di co-vendita, l’accordo si intende esteso anche a tutti gli altri soci affinché questi possano aderirvi. Il closing dell’operazione è previsto per il 30 settembre 2022 con un pagamento in due differenti tranche.

La prima sarà pari al 50% dell’importo massimo pattuito (ossia 2,05 milioni di euro), mentre la seconda sarà determinata in base a un’eventuale rettifica del prezzo in base alla posizione finanziaria netta e al magazzino di Vin.Ci. al 30 settembre. L’acquisizione consentirà di poter avviare una nuova linea di business con una base di oltre 82 mila utenti, e di oltre 139 mila ordini totali. Il business di Profumeriaweb, nel 2021, ha registrato ricavi per 8,1 milioni di euro, chiudendo l’esercizio, però, sostanzialmente in pari.

Il piano di Farmacosmo

«Con questa operazione Farmacosmo si conferma uno dei leader di mercato nella vendita online di prodotti per la cura ed il benessere della persona», afferma Fabio de Concilio, amministratore delegato di Farmacosmo. «Abbiamo – aggiunge l’ad di Farmacosmo – già predisposto un piano operativo volto all’ottimizzazione del portale. L’attuale modello di business verrà integrato con quello di Farmacosmo. L’obiettivo è creare una piattaforma integrata di servizi per la cura ed il benessere della persona».