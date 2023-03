Ferretti, ricavi 2022 superano 1 miliardo di euro a +14,6%

Ricavi Ferretti superano il miliardo di euro

(Teleborsa) – Ferretti Group, multinazionale italiana quotata a Hong Kong e attiva nel settore della cantieristica navale, ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 1.030,1 milioni di euro, in crescita del 14,6% rispetto al 2021 (898,4 milioni di euro), grazie al cospicuo portafoglio ordini accumulato nel 2022. Il portafoglio ordini è pari a 1.296 milioni di euro al 31 dicembre 2022, con una crescita del 27,6% rispetto al 31 dicembre 2021, grazie ai 1.162 milioni di euro raccolti nel 2022 (+19,6%).

L’EBITDA adjusted è pari a 140 milioni di euro nel 2022, in crescita del 36,5% rispetto al 2021 (102,6 milioni di euro) e con un margine pari al 14,1% nel 2022, in crescita di circa 200 punti base rispetto al 2021 (12,0%). L’utile netto è pari a 60,5 milioni di euro nel 2022, in crescita rispetto al 2021 (37,4 milioni di euro).



Risultati sempre più positivi

“Questi numeri entusiasmanti descrivono lo splendido presente di Ferretti Group, e ne raccontano il futuro” ha commentato il ceo di Ferretti Alberto Galassi. “Il mercato della nautica di lusso è in costante espansione e abbiamo ottime ragioni per credere che i risultati dei prossimi anni saranno sempre più positivi. Ferretti Group vanta un portafoglio di marchi unici al mondo, per ampiezza, prestigio e bellezza, e una visione industriale focalizzata su investimenti in innovazione e sostenibilità: fattori strettamente collegati fra loro e che faranno sempre più la differenza”.

La posizione finanziaria netta è in forte miglioramento ed è passata da 93 milioni di euro di cassa al 31 dicembre 2021, a 365 milioni di euro cassa nel 2022, inclusi circa 233 milioni di euro di proventi della quotazione (sulla Borsa di Hong Kong) avvenuta nel marzo 2022.

Il consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo di 19.903 migliaia di euro (pari a 5,88 centesimi di euro per azione), soggetto all’approvazione degli azionisti nella prossima assemblea.