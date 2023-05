Fincantieri, approva il bilancio 2022 e nomina il Collegio sindacale

L’assemblea ha approvato il bilancio di esercizio di Fincantieri al 31 dicembre 2022 che chiude con una perdita di euro 509.916.323. Nel corso dell’assemblea sono stati inoltre presentati il bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e la dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2022. L’assemblea ha deliberato di provvedere alla intera copertura della perdita di 509.916.323 euro mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria, che pertanto si riduce di pari importo e presenta un saldo residuo pari a 231.336.404 euro.



Nomina del Collegio sindacale

L’assemblea ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, il nuovo Collegio sindacale che resterà in carica per tre esercizi (2023-2025), con scadenza in occasione dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025. Sono stati nominati, quali sindaci effettivi, Gabriella Chersicla (tratta dalla lista presentata dall’azionista di minoranza INARCASSA), Elena Cussigh e Antonello Lillo (tratti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza CDP Equity) e, quali Sindaci supplenti, Marco Seracini (tratto dalla lista presentata dall’Azionista di minoranza INARCASSA), Ottavio De Marco e Arianna Pennacchio (tratti dalla lista presentata dall’Azionista di maggioranza CDP Equity).

La lista presentata dall’azionista di maggioranza CDP Equity, titolare del 71,318% del capitale sociale di Fincantieri, ha conseguito il voto favorevole del 95,191% del capitale sociale rappresentato in assemblea ed avente diritto di voto. La lista presentata dall’azionista di minoranza INARCASSA, titolare del 2,201% del capitale sociale di Fincantieri, ha conseguito il voto favorevole del 4,766% del capitale sociale rappresentato in assemblea ed avente diritto di voto.

Il nuovo Collegio sindacale

L’assemblea ha nominato, quale presidente del Collegio sindacale, il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza Gabriella Chersicla. I soci hanno nominato, con le maggioranze di legge, Barbara Debra Contini nuovo consigliere di amministrazione a seguito delle dimissioni del consigliere Alessandra Battaglia, integrando in tal modo il Consiglio di amministrazione nel numero di dieci componenti, come deliberato dall’assemblea degli azionisti tenutasi il 16 maggio 2022.

La proposta di nomina è stata presentata dall’azionista di maggioranza CDP Equity e ha conseguito il voto favorevole del 99,999% del capitale sociale rappresentato in assemblea ed avente diritto di voto. Il consigliere di amministrazione così nominato scadrà insieme agli altri consiglieri in carica, ossia in occasione dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024.

Gli azionisti, infine, hanno approvato la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data della delibera dell’assemblea tenutasi in data odierna, per un ammontare massimo di azioni non superiore alla quinta parte del capitale sociale. La disposizione di azioni proprie è stata autorizzata senza limiti temporali. (Teleborsa)