Fincantieri, finanziamento sustainability linked

(Teleborsa) – Fincantieri, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha sottoscritto un finanziamento a medio lungo termine per un importo di 800 milioni di euro, con durata di 5 anni di cui 3 di preammortamento, supportato al 70% da garanzia SACE nell’ambito della Garanzia Support Italia.

Il pool di banche finanziatrici è composto da BNP Paribas – che ha agito anche in qualità di Bookrunner, Banca Agente, Structuring Bank e Sustainability Coordinator, e gli Original Lenders Santander, CaixaBank, Intesa Sanpaolo – che ha agito anche in qualità di Sustainability Co-Coordinator, Banco BPM, BPER Banca, Deutsche Bank, Banca Monte dei Paschi di Siena, BNL BNP Paribas.



Il finanziamento è destinato a supportare i fabbisogni finanziari legati alla crescita organica ed allo sviluppo del carico di lavoro, si legge in una nota.

Il finanziamento è “sustainability linked” poiché è legato al conseguimento di tre specifici indicatori di prestazione previsti nel Piano di Sostenibilità 2023-2027, in particolare la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) da Scope 1 e Scope 2, il miglioramento dell’efficienza energetica delle navi da crociera consegnate in Italia, l’attenzione alla rappresentanza di genere attraverso la promozione della presenza femminile in ruoli di responsabilità.