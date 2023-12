Fincantieri, l'ad Folgiero: "oltre mezzo miliardo di dollari investiti in Wisconsin"

“Dal momento in cui Fincantieri ha acquisito la proprietà di diversi cantieri navali nel nord-est del Wisconsin, negli Stati Uniti, all’inizio degli anni 2000, abbiamo dimostrato il nostro impegno nel sostenere la costruzione marittima e la riparazione di navi commerciali e militari. Il gruppo ha infatti investito più di mezzo miliardo di dollari dal 2009 per creare un sistema di cantieri navali qui nel Wisconsin”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, intervenendo alla cerimonia di apertura della nuova Blast and Paint facility che si è tenuta martedì scorso a Marinette, in Wisconsin.

Nello stato americano il gruppo ha il Fincantieri Marine Group (FMG), costituito da Fincantieri Marinette Marine, punta di diamante, e altri due siti sempre nella regione dei Grandi Laghi, Fincantieri Bay Shipbuilding e Fincantieri Ace Marine.

“Sono orgoglioso quando vedo come questo cantiere sia cresciuto fino a diventare quello che è ora, uno dei cantieri navali più sicuri, moderni e all’avanguardia dal punto di vista ambientale d’America”, ha aggiunto Folgiero, sottolineando quanto sia “fondamentale la partnership con lo stato del Wisconsin e i rapporti con i suoi rappresentanti eletti, che comprendono chiaramente quanto siano cruciali i programmi di costruzione navale per la Marina, il governo degli Stati Uniti, per gli stati e le comunità locali” ha concluso il manager.