Fincantieri lancia il progetto Zero Accidents Future On Board

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro (28 aprile, ndr), Fincantieri lancia “Zero Accidents Future On Board”, la nuova campagna di comunicazione nei cantieri mirata a sensibilizzare il lavoratore sull’importanza del non far venir meno la sua vigilanza sul contesto nel quale opera.

“Zero Accidents Future On Board” raccoglie l’eredità di Infortuni Zero, un ambizioso programma lanciato dal Gruppo nel 2010 che in 12 anni ha prodotto l’abbattimento dei principali indici legati agli infortuni. In particolare: – 77% indice di frequenza degli infortuni; – 60% indice di gravità infortuni, 39.927 ore di formazione erogata e 4.644 lavoratori formati su salute e sicurezza.

“Le iniziative introdotte fino ad oggi, alimentate con continuità dalle strutture aziendali nell’ambito di processi organizzativi capillari e consolidati, ci hanno permesso di abbattere il numero degli infortuni e raggiungere gli obiettivi in materia che Fincantieri si era data nel Piano di Sostenibilità 2018-2022: ridurre l’indice di gravità del 15% e del 5% l’indice di frequenza, rispetto ai valori del 2017″ ha spiegato Luciano Sale, Direttore Human Resources and Real Estate di Fincantieri, ha dichiarato:

“Ora, anche grazie ad una nuova campagna di comunicazione che si rivolge sia ai dipendenti diretti sia a quelli delle ditte del nostro indotto, vogliamo proseguire sul sentiero tracciato per diffondere e radicare ulteriormente nel gruppo un’autentica cultura della sicurezza” ha conclusp.