Prysmian, commessa da 200 milioni a Fincantieri

Una commessa da oltre 200 milioni di euro per far costruire a Fincantieri una seconda nave posacavi. Prysmian Group ha annunciato ieri di investire un’ingente cifra – a cui va aggiunto un adeguamento di circa 40 milioni per le attrezzature di installazioni cavi – per una nuova nave posacavi all’avanguardia, che sarà pienamente operativa entro il primo trimestre del 2025.

La nuova nave sarà realizzata da Vard Group (controllata del Gruppo Fincantieri) e sarà un gigante lungo 170 metri e largo circa 34 metri. La nuova nave posacavi sarà dotata di un argano per l’installazione in acque profonde a oltre 3 mila metri. Inoltre sarà presente anche una seconda linea di posa indipendente con “caterpillar” lineari per incrementare la flessibilità operativa e due piattaforme rotanti da 7 mila e 10 mila tonnellate.

Dove verrà utilizzata

La nave, una volta varata tra meno di tre anni se tutto andrà come previsto, sarà impiegata nell’esecuzione di progetti, tra cui Dominion Energy. Si tratta del maggiore progetto di sistemi in cavo sottomarino mai assegnato a Prysmian negli Usa. Oltre a questo contribuirà al progetto NeuConnect Energy Link, il primo collegamento in cavo per la trasmissione di energia tra il Regno Unito e la Germania. E infine, ai progetti Dolwin4 e Borwin4, due sistemi in cavo che collegano la rete elettrica ai parchi eolici offshore in Germania.

“Cavi fondamentali per la transizione energetica”

“Lo sviluppo di infrastrutture di reti elettriche più efficienti e sostenibili è fondamentale per permettere la transizione energetica. In questo i cavi sottomarini sono una componente essenziale. Come leader globali siamo impegnati nell’innovazione tecnologica e siamo contenti di lavorare con Fincantieri e Vard – leader nella costruzione di navi – per migliorare anche la nostra capacità d’installazione”, ha dichiarato Valerio Battista, ceo di Prysmian Group.

Per Fincantieri, invece, questa commessa testimonia la sua capacità “di assicurare alla propria clientela eccellenza tecnologica, innovazione costante e impegno nella sostenibilità. Infatti, il contesto altamente esigente in cui l’unità sarà chiamata ad operare, sia in termini ambientali che di requisiti hi-tech, saprà esaltarne i sofisticati sistemi di bordo di ultima generazione”, ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri.