FNM mette 10 milioni nel Fondo Corporate Partners (CDP)

FNM, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, ha siglato un’intesa con CDP Venture Capital Sgr per entrare nel Fondo Corporate Partners I, il fondo multi-comparto che coinvolge i principali attori industriali e finanziari al fine di stimolare la crescita dell’ecosistema dell’innovazione in Italia nei settori strategici dell’energia, della manifattura, dei servizi e delle infrastrutture.

In particolare, con un investimento di 10 milioni di euro FNM entra nel comparto InfraTech del Fondo Corporate Partners I di CDP Venture Capital Sgr, specializzato nella ricerca di soluzioni tecnologiche applicabili alle infrastrutture.

Attraverso questa sottoscrizione, FNM entra nell’advisory board del comparto insieme ai precedenti corporate partners Terna Forward e Ferrovie dello Stato Italiane.

Focus investimenti

FNM spiega che il fabbisogno di investimento nel comparto InfraTech, attualmente previsto in tranche nel periodo 2023-2027, sarà coperto nell’arco di piano in parte con le risorse già previste per l’innovazione ed in parte con risorse aggiuntive.

Grazie a questa nuova partnership strategica, il Fondo Corporate Partners I di CDP Venture Capital Sgr raggiunge i 300 milioni di euro di sottoscrizioni avvicinandosi al target di 400 milioni di euro e prosegue la raccolta di fundraising sui quattro comparti del fondo: InfraTech, IndustryTech, EnergyTech e ServiceTech.

