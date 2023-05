Food, Renzo Rosso entra nell’azionariato di Poke House

Si apre una nuova fase di crescita per Poke House, leader globale delle healthy bowl. È stato annunciato oggi il perfezionamento di un nuovo round di finanziamento guidato da Red Circle Investments, la società di investimenti privati di Renzo Rosso. L’attuale portafoglio di Red Circle Investments vede partecipazioni in settori diversi accomunati da una forte spinta all’innovazione, alla qualità e alla sostenibilità, che spaziano dal food e tech-food (Cortilia, Planet Farms, Masi), all’innovazione tech (Jakala, Bending Spoons, Noosa, Wishi, ICONIQ), dal fashion (Retrosuperfuture, Marcolin), all’ambiente e salute (CoImmune, Philogen, Beyeonics, TechWald).

Red Circle Investments partecipa anche in prestigiosi fondi internazionali come BlackRock e Five Seasons (primo fondo di venture capital europeo nel foodtech). Con la sua esperienza internazionale e di industry diverse, Red Circle Investments contribuirà a rafforzare Poke House e a trasformarlo in un brand globale, affermandosi come leader innovativo, tech e sostenibile.

Fatturato da 100 milioni di euro

Poke House, nata a novembre 2018 dall’idea dei due giovani fondatori Matteo Pichi e Vittoria Zanetti, in meno di 5 anni è riuscita ad affermarsi come leader a livello mondiale di healthy bowl con un giro d’affari di 100 milioni di euro. Oggi è attiva in 9 Paesi e continua il suo progetto di crescita a livello internazionale con un forte impegno in termini di innovazione e sostenibilità.

Tra gli investitori attivi che rinnovano il proprio impegno alla crescita dell’azienda ci sono: Eulero Capital, FG2 Capital, MIP SGR guidata dal co-fondatore e Ceo Paolo Gualdani che ha seguito l’operazione sin dal primo round e Angelo Moratti, che conferma la sua fiducia al progetto in prima persona.

I proventi del nuovo round daranno ulteriore slancio ai piani di sviluppo di Poke House incentrati principalmente sull’espansione internazionale, con nuove aperture nei Paesi già presidiati (è notizia dei primi mesi del ‘23 l’apertura di un nuovo ristorante a Miami), e la valutazione di altre nuove geografie.