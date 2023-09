Garofalo Health Care, ricavi e redditività in crescita a doppia cifra

Garofalo Health Care ha chiuso il primo semestre dell’anno con un risultato netto pari a 15,9 milioni di euro, con un incremento di 2,7 milioni rispetto ai 13,2 milioni del 2022 (+20,4%).

Al 30 giugno 2023 i ricavi consolidati sono risultati pari a 186,7 milioni, in aumento di 20,4 milioni rispetto ai 166,3M registrati nel 1H2022 (+12,3%). A parità di perimetro, i ricavi risultano in crescita del 5,8% rispetto al primo semestre 2022 (175,8 milioni rispetto ai 166,3 milioni precedenti),

L’Operating EBITDA Adjusted consolidato si è attestato a 38,2 milioni, in aumento del 22,7% rispetto ai 31,2milioni dell’esercizio precedente. A parità di perimetro, l’Op. EBITDA Adjusted risulta in crescita del 15,5% rispetto al 2022. L’EBIT è stato pari a 26 milioni, in aumento del 34,1% rispetto ai 19,4 milioni del 2022.

Al 30 giugno 2023 la Posizione Finanziaria Netta (PFN) risulta pari a 143,7 milioni, data da liquidità per 35,6 milioni e debito finanziario per 179,3 milioni.

