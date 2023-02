Gentili Mosconi domani debutta sull'EGM. "Acquisizioni in vista"

Gentili Mosconi domani debutta sull’EGM

Continuare a crescere attraverso nuove acquisizioni è l’obiettivo di Gentili Mosconi. E per farlo ancora più velocemente la società comasca, che opera nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti grezzi per grandi player internazionali del lusso, ha preso la via della Borsa.

Domani, infatti, il titolo debutterà a Piazza Affari: il collocamento per la quotazione su Euronext Growth Milan è stato curato da Equita SIM ed è ammontato a 23 milioni di euro (inclusivo dell’opzione di over allotment, a un prezzo di 3,75 euro per azione) con una capitalizzazione di 71 milioni di euro, comprensivi dell’aumento di capitale di 15 milioni di euro. Il flottante è pari a circa 21,1% del capitale (25,3% in caso di integrale esercizio dell’opzione di over allotment). Francesco Gentili avrà il 35,2% del capitale sociale post-greenshoe, Patrizia Mosconi il 32,5% e i cornerstone investors Palladio Holding e Mahrberg il 7%.

Si chiude un 2022 “entusiasmante”

“Siamo contenti per questo passaggio che ci dà la possibilità di percorrere la nostra strada dei prossimi 5 anni” sottolinea a Verità e Affari il presidente Francesco Gentili. “Era dal 2022 che stavamo pensando alla quotazione e da inizio anno abbiamo accelerato. Veniamo da un 2022 entusiasmante, mentre per il 2023 ci attendiamo un certo assestamento anche se siamo fiduciosi di fare meglio della media di mercato”.

Il gruppo è nato nel 1988, attivo nel settore degli accessori tessili per uomo e donna (sciarpe, cravatte e foulard), per poi espandersi e crescere nella produzione di tessuti per abbigliamento di lusso. Nel 2015 ha acquisito Emme, un’azienda storica specializzata nel settore della stampa di tessuti di altissima qualità. “Il piano delle acquisizioni procederà con l’integrazione della nostra filiera produttiva. Dopo la stamperia, ci interessa acquisire tintoria e tessitura, player che si trovano qui sul nostro territorio a cui aggiungeremo delle scuole di formazione interne per preservare il nostro sapere” continua il presidente.

Raddoppiato i ricavi in un decennio

Negli ultimi dieci anni di attività, il gruppo ha quasi raddoppiato il valore dei ricavi, pari a 40 milioni di euro per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, con un tasso di crescita medio annuo del 6%. Ha chiuso il primo semestre del 2022 con ricavi pari a 26 milioni di euro (+36,6% rispetto allo stesso periodo del 2021) e un utile di 3,4 milioni di euro (rispetto a 1,3 milioni dei primi sei mesi dello scorso anno). Gentili Mosconi prevede di chiudere il 2022 con un fatturato complessivo di oltre 50 milioni di euro, di cui circa il 41% in Italia e il restante 59% all’estero.

La crescita dello scorso anno è legata “all’80% a una rinnovata voglia di comprare e al 20% beneficia di un effetto reshoring di clienti che prima producevano in Asia e dopo il Covid invece producono in Europa perché non vogliono avere problemi di trasporto e di approvvigionamento. Un trend che ci aiuterà anche in futuro, perché il reshoring continuerà, mentre ci aspettiamo un forte cross-selling con le altre aziende che andremo ad acquisire”.

Gentili Mosconi sostenibile fin dal 2012

A livello di sostenibilità “abbiamo aperto nel 2012 il primo capannone industriale a Como completamente ecologico, e dopo tanti anni continua a essere l’unico nel distretto. Inoltre, sono due anni che pubblichiamo un report di sostenibilità integrato, in quanto non vogliamo occuparci solo di quanto siano green i componenti chimici che usiamo, ma soprattutto di quello che sta intorno all’azienda e in rapporto con essa” conclude Mosconi.