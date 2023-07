Dal papà di Mina alla Borsa, Green Oleo punta a nuove acquisizioni

Un tempo quelli stessi stabilimenti, a Cremona, erano di proprietà di Giacomo Mazzini, il padre della cantante Mina. Oggi l’azienda Green Oleo, della famiglia Buzzella, specializzata nell’oleochimica fine da fonti rinnovabili, debutta sulla Borsa di Milano (il titolo è stato bloccato per eccesso di rialzo). In fase di collocamento ha raccolto 5 milioni e, in caso di integrale esercizio dell’over-allotment, l’importo complessivo sarà di 5,5 milioni. Soldi che dimezzeranno l’indebitamento della società e che darà un nuovo slancio agli investimenti. “Un’azienda che entra in Borsa è chiaro che lo fa per espandersi e svilupparsi – spiega la presidente Beatrice Buzzella -. Ma Green Oleo ha un’ambizione in più: dimostrare che c’è un modo davvero sostenibile per fare business e generare valore”.

Ottanta milioni di ricavi nel 2022, 5,5 milioni di utile che arrivano dalla produzione di acidi grassi, glicerine e derivati. Derivati chimici che vengono utilizzati in numerosi settori, dai detergenti alle vernici, dal personal care alla cosmesi, delle candele ai lubrificanti. Un mercato visto in crescita per i prossimi anni, con un trend del +7,5% fino al 2030. “In particolare, nell’offerta di prodotti realizzati per la cura della persona e nella cosmetica di alta gamma”, aggiunge l’amministratore delegato Francesco Buzzella.

E proprio a queste linee e al settore della lubrificazione a cui Green Oleo sta guardando per fare nuove acquisizioni. “Abbiamo moltissimi progetti sul tavolo – conferma la presidente -, alcuni più definiti altri che devono prendere corpo. Puntiamo a crescere sia per linee interne che con l’M&A, anche all’estero. E se servirà nuovo debito per realizzare il piano andrà bene lo stesso. La quotazione ci ha dato anche questi nuovi strumenti”.