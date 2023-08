Nasce il primo e-commerce italiano del noleggio, l'opportunità per le imprese

L’Italia sta crescendo più di Francia e Germania. Lo ha certificato il Fondo Monetario Internazionale, Intanto, fra gli imprenditori non manca una certa preoccupazione. L’aumento dei tassi rende più difficile finanziare nuovi investimenti, che sono necessari alle aziende per competere sui mercati. Ma esistono anche soluzioni “non convenzionali” come il leasing operativo di beni e servizi alle imprese. Di che cosa si tratta? Verità&Affari ha esplorato questo mondo con Aurelio Agnusdei, country manager Italia di Grenke, leader di mercato nel settore.

L’ottimismo dell’Fmi trova riscontro nel mondo delle imprese? Dalla sua finestra di osservazione ci sono forse ancora delle difficoltà? Se sì quali?

“I risultati dell’ultimo periodo sono buoni e incoraggianti, e adesso arriva anche la conferma del Fondo monetario internazione (Fmi): l’Italia sta davvero facendo grossi passi in avanti, con un’economia che sembra proprio attraversare una positiva fase di crescita, in un contesto geopolitico ancora complesso. Il nostro mercato, quello del leasing operativo di beni e servizi per imprese, ha un valore di ben oltre 1,5 miliardi di euro e noi come Grenke Italia ricopriamo un ruolo di leader con 92 mila contratti, per un valore di 320 milioni di euro nel 2022”.

Il controllo dei costi e la dimensione degli investimenti sono temi vitali per le imprese. Si possono limitare senza pregiudicare la crescita dell’impresa?

“Il nostro business agisce proprio in questa direzione, permettendo alle aziende di controllare i costi senza per questo rinunciare ad innovare. Attraverso il nostro leasing operativo si supera infatti il tema dell’obsolescenza della tecnologia senza vincolare capitali e senza incidere sul bilancio aziendale, come accade invece quando si acquistano le attrezzature e tecnologie. Un’opportunità sicuramente vantaggiosa per le aziende di media e piccola taglia che possono puntare sulla propria crescita senza doversi esporre in termini di indebitamento”.

A suo giudizio c’è un rallentamento degli investimenti anche per via dell’aumento dei tassi di interesse?

“La conseguenza diretta dell’aumento dei tassi d’interesse è quella di rallentare gli investimenti delle imprese. Il costo del denaro più elevato porta le aziende ad accantonare eventuali progetti di investimento, con l’effetto di rallentare la produzione da parte delle stesse e con conseguenze dirette sull’economia: con una minore offerta e una maggiore domanda, i prezzi tendono a salire. Come appena detto, la formula del leasing operativo strumentale non grava sui risparmi delle imprese e con le diverse crisi finanziare e lo scenario geopolitico degli ultimi tempi, il noleggio operativo è diventato progressivamente più diffuso”.

Come funziona esattamente il vostro business e quali sono i vantaggi per le vostre imprese?

“Grenke Italia è una società specializzata nel noleggio operativo di beni strumentali per imprese, liberi professionisti e artigiani. Tramite noi le aziende hanno la possibilità di non acquistare direttamente ciò di cui hanno bisogno per operare e/o attrezzare i propri uffici, ma possono procedere ad avere ciò di cui necessitano attraverso la formula del leasing operativo strumentale. Una soluzione che offre molteplici vantaggi, primo fra tutti, la possibilità di ottenere beni strumentali e servizi per un periodo definito senza dover fare elevati investimenti immediati e potendo detrarre totalmente il costo dei caoni di noleggio. Un’opportunità soprattutto per le PMI che vogliono investire e crescere in modo sostenibile perché, a differenza dell’acquisto, non si vincolano capitali e non si incide sull’indebitamento aziendale. Inoltre, nel canone possono essere incluse l’assistenza e la manutenzione. Anche il tema del rinnovo tecnologico è gestito con massima efficacia, poiché la durata dei contratti è allineata al ciclo di vita dei beni, per cui sarà molto comodo rinnovare il bene, evitando che diventi obsoleto. Per finire, l’azienda cliente non deve occuparsi del suo smaltimento. Di recente, per favorire e velocizzare il processo di noleggio, abbiamo lanciato il primo e-commerce italiano del noleggio – e uno dei primi in Europa – per permettere al cliente di procedere in totale autonomia nella sottoscrizione del contratto di noleggio. Un vero e proprio cambiamento “epocale” che in pochi click e in pochi minuti consente a chiunque di procedere con il noleggio di merce di diversa tipologia per l’allestimento e la digitalizzazione della propria azienda”.

Quali sono le prospettive della vs azienda in Italia e in Europa?



“Nel 2022 Grenke Italia si è confermata leader di mercato nel noleggio operativo strumentale di beni e servizi per le imprese e nel primo trimestre di quest’anno ha fatto registrare una ulteriore crescita a valore del 12,7%, quattro volte superiore rispetto alla media del mercato (+3%, 343,6 milioni di euro) e vicina agli 85 milioni di euro complessivi per una quota di mercato che sale al 24,7%. Anche la capogruppo GRENKE AG con sede a Baden-Baden in Germania e quotata alla Borsa tedesca (SDax) ha comunicato nel primo trimestre di quest’anno un consistente incremento dei volumi rispetto allo stesso periodo del 2022: +22% e 610 milioni di euro. In una conferenza dedicata agli investitori, il nuovo CEO Sebastian Hirsch ha annunciato il programma “Digital Excellence”, che prevede un investimento del Gruppo tra i 45 e i 50 milioni di Euro nei prossimi tre anni. L’obiettivo è ottimizzare grazie al digitale l’intera catena del valore, con focus sulla transizione verso la tecnologa cloud per la gestione end-to-end del business”.

Quali sono i settori in cui ritiene ci saranno i maggiori tassi di crescita per le vostre attività?

“Noi siamo specializzati nei contratti di noleggio di valore fino a 25 mila euro, quindi il nostro target di riferimento è il mondo delle PMI, per le quali puntiamo ad essere un facilitatore della loro trasformazione digitale. Quello della digital transformation è sicuramente uno dei settori di maggior crescita degli ultimi anni, dove Grenke permette alle PMI di dotarsi delle tecnologie più aggiornate e performanti, ottenendo un vantaggio competitivo sugli altri. Oltre a ciò, la transizione energetica e la sostenibilità rappresentano due dei trend più forti dei prossimi anni, e anche in questi settori ci impegniamo per essere di supporto alle aziende, accompagnandole nella loro crescita. Con l’obiettivo di promuovere soluzioni attente all’ambiente e al contesto in cui si operiamo, abbiamo infatti aperto il nostro business anche al leasing operativo di impianti fotovoltaici, colonne e infrastrutture di ricarica elettrica. Quest’anno finanzieremo 4-5 milioni di euro di fotovoltaico, con una divisione creata appositamente per gestire, ad esempio, la crescente domanda di pannelli solari sui capannoni di tante aziende. Stiamo inoltre ricevendo moltissime richieste per le e-bike da parte di diverse strutture turistiche. Il mercato è in continua evoluzione e noi non ci precludiamo nessun settore”.