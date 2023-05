Ricavi record per il gruppo Immsi, il fatturato sale a 556 mln

Il gruppo Immsi archivia il primo trimestre del 2023 evidenziando miglioramenti per tutti i principali indicatori finanziarie ed economici. Il fatturato consolidato si è attestato a 556 milioni di euro, in crescita del 19%, il valore più alto mai registrato nel periodo, rispetto ai 467,1 milioni al 31 marzo 2022. Anche l’Ebitda risulta il miglior valore mai raggiunto nel periodo, attestandosi a 77,1 milioni di euro, in aumento del 34,8%, con una marginalità del 13,9%.

L’utile netto ante minorities è cresciuto di quasi tre volte rispetto al primo trimestre del 2022, attestandosi a 15,6 milioni. L’Ebit è pari a 40,3 milioni, in forte crescita del 68,9% mentre l’Ebit margin cresce dello 7,2% (rispetto al 5,1% al 31 marzo 2022). Il risultato ante imposte è positivo per 26,7 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto ai 12,5 milioni al 31 marzo 2022, su cui hanno inciso imposte per 11,1 milioni. La posizione finanziaria netta consolidata del gruppo Immsi è negativa per 804,5 milioni, in miglioramento di 32,3 milioni rispetto ai -836,8 milioni al 31 marzo 2022. Gli investimenti risultano pari a 34,7 milioni, +29,5%.

Passando al gruppo Piaggio, al 31 marzo 2023 ha venduto complessivamente nel mondo 154.900 veicoli (141.800 nel primo trimestre 2022), in crescita del 9,2%, registrando ricavi consolidati record per 546,8 milioni di euro (+20%). L’Ebitda consolidato è stato pari a 81 milioni (+34,9%), con una marginalità del 14,8%; l’Ebit è stato pari a 44,9 milioni (+62,2%) con una marginalità dell’8,2%; l’utile netto è risultato positivo per 24,1 milioni (+90,2%). L’indebitamento finanziario netto (Pfn) al 31 marzo 2023 è risultato pari a -428 milioni di euro, in miglioramento per 13 milioni rispetto ai 441,1 milioni registrati al 31 marzo 2022.

Con riferimento alla controllata Intermarine, al 31 marzo 2023 la società ha registrato ricavi consolidati pari a 9,2 milioni di euro composti da 4,6 milioni riferibili al settore militare e 4,6 milioni relativi alla divisione Fast Ferries, principalmente riferiti alle attività svolte dal cantiere di Messina. Il settore Immobiliare e Holding presenta a marzo 2023 ricavi netti pari a 0,4 milioni di euro data la stagionalità del business turistico e considerando l’attività in corso di restyling delle strutture ricettive e del beach club. Is Molas, dunque, prevede l’apertura della rinnovata struttura entro il mese di giugno.