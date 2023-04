Haier, 2022 in crescita per il gruppo che in Italia controlla Candy

Haier, azienda cinese primo produttore mondiale di elettrodomestici che in Italia controlla il marchio Candy, ha registrato nel 2022, una crescita del 7,2% rispetto all’anno precedente e un fatturato pari a 32,6 miliardi di euro. Haier Europe, la cui sede principale è in Italia, nel 2022 ha raggiunto un fatturato di 3,2 miliardi di euro, con un aumento di circa il 20% rispetto all’anno precedente.

Il brand è numero uno al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici

Ha mantenuto la posizione sul podio per il quattordicesimo anno consecutivo. L’azienda ha consolidato la sua strategia di fascia alta e di ecosistema di brand con un’attenzione particolare alla sostenibilità e al risparmio energetico, generando ricavi grazie alla soddisfazione delle esigenze di tutti i target di consumatori attraverso i marchi Candy, Hoover e Haier.

La società ha accelerato la strategia di go-to market sfruttando le strutture locali delle fabbriche di lavastoviglie e di elettrodomestici da cucina in Turchia e di frigoriferi in Romania. Inoltre ha realizzato la costruzione di una nuova fabbrica di lavastoviglie ad alta automazione nel proprio sito industriale a Eskişehir, in Turchia.