I fratelli Colaninno alla guida di Piaggio: Matteo presidente, Michele ad

Piaggio, i fratelli Colaninno alla guida

I fratelli Colaninno prendono la guida di Piaggio. Il consiglio di amministrazione del gruppo italiano quotato su Euronext Milan, ha definito la nuova governance societaria dopo la scomparsa del presidente e amministratore delegato Roberto Colaninno. Il consigliere Matteo Colaninno è stato nominato presidente esecutivo, con deleghe in sostanziale continuità con quelle a lui stesso attribuitegli in precedenza. Mentre il consigliere Michele Colaninno, già chief executive of global strategy, product, marketing and innovation, è stato nominato amministratore delegato – Ceo.

Il CdA ha proceduto anche a cooptare Carlo Zanetti quale nuovo membro non esecutivo, mantenendo inalterato il numero dei consiglieri.

I due fratelli

Matteo Colaninno, classe 1970, si è laureato in economia e commercio, è consigliere di Piaggio dal 2003 e vice presidente dal 2004. È azionista, vice presidente e amministratore delegato di Omniaholding, consigliere di Immsi e Omniainvest. Nella sua carriera ha costruito rapporti politici istituzionali fortissimi con i più alti ranghi istituzionali trasversali (essendo anche stato deputato per tre legislature), e consolidato un’esperienza e formazione solida e rotonda, anche in industria, dai tempi della Sogefi, quindi Olivetti e Confindustria, di cui dal 2005 al 2008 è stato a capo dei giovani imprenditori.

Michele Colaninno, classe 1976, anche lui è laureato in Economia e Commercio. È amministratore delegato di Omniaholding e di Immsi (della quale è anche direttore generale). Nel gruppo Piaggio è consigliere di amministrazione, e ha ricoperto il ruolo di Chief Executive of global strategy, product, marketing and innovation. È fondatore e presidente della società americana specializzata in robotica Piaggio Fast Forward. Da giugno 2022 ricopre inoltre la carica di Presidente di ACEM (Association des Constructeurs Européens de Motocycles), l’associazione europea dell’industria motociclistica con sede a Bruxelles, cui partecipano oggi tutti i gruppi mondiali di moto e scooter.