ILLA acquista da Bialetti le pentole della Aeternum

ILLA compra le pentole Aeternum dalla Bialetti

ILLA, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, ha sottoscritto un accordo quadro per l’acquisizione da Bialetti Industrie, società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione di caffettiere, piccoli elettrodomestici e strumenti di cottura, del ramo d’azienda costituito dal complesso di beni funzionali all’approvvigionamento, distribuzione e commercializzazione di prodotti a marchio “Aeternum”.

“L’operazione risulta fondamentale per il completamento del percorso di rilancio della nostra azienda – ha commentato Pierpaolo Marziali , AD di ILLA – Dotare ILLA di un ulteriore marchio di prestigio, molto conosciuto nel settore, aumenterà la quota di mercato impattando in maniera positiva sul fatturato aziendale per il fatto che, quello del ramo, nel corso degli ultimi tre anni, si è attestato ad un valore compreso tra i 12 e i 16 milioni di euro. Siamo convinti che questa operazione metterà ILLA nelle condizioni di considerare definitivamente superata la crisi derivante dalla perdita del cliente storico IKEA“.

Bialetti si focalizza sul mondo del caffé

“Siamo molto lieti di annunciare la riuscita di questa importante cessione strategica – ha dichiarato Francesco Ranzoni, presidente di Bialetti – Un’operazione, già prevista dal Piano Industriale 2020-2024, che conferma la direzione precisa del nostro operato e il costante focus verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La cessione del marchio “Aeternum” permetterà ulteriormente al gruppo di focalizzarsi sulle priorità strategiche e di business: consolidare Bialetti come brand rilevante nel mondo del caffè e sostenere una forte spinta all’internazionalizzazione del marchio. Garantiremo una transizione lineare, dando a tutti gli stakeholders una seria continuità del business, delle attività commerciali e di marketing, nonché di tutte le operations”.

Operazione da 3,8 milioni

L’accordo quadro prevede che ILLA paghi a Bialetti, quale corrispettivo per la cessione, restando escluso il capitale circolante: 3,8 milioni di euro alla data di esecuzione, fissata per il 20 luglio 2023, di cui 500.000 già versati come caparra; nonché un ulteriore ammontare pari nel massimo a 1,5 milioni di euro a titolo di earn-out, al raggiungimento di specifici target in termini di ricavi ed EBITDA complessivamente realizzati da Bialetti, NewCo e ILLA nel corso dell’esercizio 2023 a fronte della commercializzazione dei prodotti a marchio “Aeternum”, “Junior” e “Morenita”.

ILLA farà fronte agli impegni economici derivanti dall’operazione avvalendosi delle erogazioni relative al prestito obbligazionario convertibile di cui all’accordo di investimento sottoscritto con Negma Group Investment.

(Teleborsa)