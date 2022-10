Illycaffè premia i suoi dipendenti con un bonus da 500mila euro

Il bonus di Illycaffè

Un bonus ai 1350 dipendenti che lavorano nel gruppo. Lo darà Illycaffè, il colosso del caffè di Trieste, entro fine mese. Complessivamente il bonus sarà di 500 mila euro. La gratifica andrà ai dipendenti presenti in tutti i 148 Paesi in cui opera l’azienda, ma l’importo non sarà per tutti uguale. È la prima volta che il gruppo concede un extra-bonus ai suoi dipendenti per aiutarli ad affrontare questo periodo di crisi economica.

Il 28 ottobre, inoltre, Illycaffè presenterà i dati sull’andamento nei primi novi mesi e per fine anno è atteso anche il piano industriale 2022-2026. E-commerce e sviluppo negli Stati Uniti e in Cina dovrebbero essere le strategie su cui punterà in futuro l’azienda.