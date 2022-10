Immobiliare.it, persone trasferite mentre Piccioni & Co fanno i soldi

Il caso di Immobiliare.it

Un utile di oltre 25 milioni di euro e un affare appena concluso di circa 13 milioni non hanno impedito ad Andrea Piccioni, al presidente Carlo Giordano e Massimo Longoni, tre fra i più noti imprenditori digitali italiani, di trasferire poche settimane fa un quarto dei lavoratori della sede di Milano di Immobiliare.it a Roma con un preavviso di appena un mese e mezzo.

Il trasferimento, ha fatto sapere l’azienda di annunci immobiliari via web, non è volontario, ma obbligatorio per tutti. Questo nonostante la sede di Milano non chiuda e non abbia concreti problemi di spazio. Tra i 48 dipendenti, tutti assunti a tempo indeterminato, che hanno ricevuto la comunicazione da Immobiliare.it, più della metà sono donne, di cui alcune incinta e altre con figli piccoli.

Business positivo

Immobiliare.it è controllata dalla lussemburghese Real Web, di cui Piccioni è presidente e Longoni consigliere: il registro del Granducato dei “beneficial owner” verde Piccioni detenerne il 52,5% e Silvio Pagliani (a.d. di Immobiliare.it) il 30% e due fra l’altro fondarono, oltre a Facile.it, anche il sito Mutui.it assieme ad Alberto Genovese, recentemente condannato a otto anni e quattro mesi per violenze sessuali.

Real Web nell’ultimo bilancio disponibile evidenza un attivo di 75,7 milioni dove oltre al 100% di Immobiliare.it figura fra l’altro il 41,8% dell’olandese Housing Anywhere. Immobiliare.it ha chiuso l’esercizio 2021 consolidato con un utile di 25,25 milioni e un patrimonio netto di oltre 143 milioni ove figurano 123 milioni di riserve straordinarie che, come informa la relazione sulla gestione, sono state quest’anno «parzialmente distribuite» su richiesta del socio unico per un ammontare di 25 milioni. I ricavi anno su anno sono saliti da 84,3 a 95,2 milioni.

L’affare con Dottori.it

L’affarone da poco concluso riguarda invece la quota del 48,1% in capo a Immobiliare.it cui si aggiunge il 18,23% posseduto dalla controllante lussemburghese che le due società avevano in Dottori.it, noto sito dov’è possibile prenotare visite mediche. Qualche mese fa, infatti a rilevare il 100% è stata la francese Doctolib sulla base di un enterprise value di 45 milioni.

Piccioni & Co. hanno così incassato oltre 20 milioni, la cui ultima tranche poche settimane fa proprio mentre partivano i trasferimenti dei lavoratori di Immobiliare.it.