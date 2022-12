Imprese, bilanci 2021 record per le società di capitali. Ma per i commercialisti c'è poco da stare allegri

Il fatturato delle grandi imprese sale, ma è un fuoco di paglia

I bilanci 2021 delle società di capitali registrano un incremento record dei ricavi. Tuttavia, secondo la Fondazione nazionale dei commercialisti, il dato rappresenta un semplice rimbalzo dopo l’anno nero della pandemia. ” Dopo il crollo del 10,1% verificatosi nel 2020, primo anno pandemico, i ricavi delle società di capitali, nel 2021, caratterizzato dalla ripresa post-Covid dell’economia italiana, hanno fatto registrare un incremento a doppia cifra. A livello aggregato, il volume complessivo dei ricavi registrati nei bilanci depositati è cresciuto del 25,7%” spiega una nota della Fondazione che ha analizzati i bilanci di 600 imprese.

Per gli esperti, i dati “sono stati condizionati dall’eccezionale evento pandemico”. In un normale trend di crescita due anni, (2020 e 2021), la crescita normalizzata dello scorso anno dei ricavi sarebbe stata intorno al 7% invece che +25,7%. ““Al crollo dei ricavi del 2020, che ha avuto pesanti conseguenze sugli utili aziendali ha fatto seguito un rimbalzo dei ricavi nel 2021 con incrementi a doppia cifra che nasconde, però, un vero e proprio effetto ottico” ha precisato il presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Elbano de Nuccio.

Il Centro batte il Nord

A livello geografico, l’incremento del fatturato è molto più pronunciato al Centro (+34,7%) rispetto al Sud (+21,6%), mentre nel Nord si registra un dato intermedio ma, comunque, inferiore alla media nazionale (Nordest +23,4% e Nordovest +23,3%). Inoltre nell’analisi dei commercialisti emerge una dinamica dei ricavi più sostenuta per le società per azioni (+25%) rispetto alle società a responsabilità limitata (+21%).

Ricavi in salita per le utility

Sempre secondo lo studio, tra i settori di attività economica spiccano il settore dell’energia, acqua e rifiuti (+59,9%), e quello del’ l’industria estrattiva (+45,2%). In forte ripresa anche il settore ristoranti e alberghi (+37,5%) e delle costruzioni – altro segmento strategico della grande ripresa economica 2021 – che cresce del +33,6%.

“Questi dati invitano non solo alla prudenza e ad una lettura più attenta delle dinamiche economiche e finanziarie delle imprese” ha concluso de Nuccio invitando il governo a proseguire il cammino intrapreso con la manovra in via di approvazione.