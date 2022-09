La denuncia di Mino Dinoi

Secondo il centro studi della Confederazione Aepi (Associazioni europee di professionisti e imprese) 150 mila operatori economici sono a rischio chiusura rendendo vacillanti 350 mila posti di lavoro. Non solo, imprese pronte a chiedere Cassa integrazione Straordinaria a causa dei costi energetici sono cresciute del 50% rispetto al 2021.

Sono le previsioni allarmanti a spingere il ragionamento del presidente di Aepi sui binari delle soluzioni immediate. «Se non ci sbrighiamo a fare qualcosa non sarà più un terzo degli associati a essere a rischio, ma il doppio. Con la conseguenza che le richieste di cig, e così i fondi necessari a sostenerle, esploderanno», sottolinea il presidente Mino Dinoi.

Per questo ritiene che sarebbe necessario «fare debito oggi per finanziare un piano strutturale d’azione per i prossimi anni che consenta alle imprese di crescere in futuro. Sarebbe debito buono». Altrimenti, prosegue Dinoi, «ci troveremo tra due mesi a dover mettere liquidità per mettere una toppa che difficilmente sarà riparabile. Continueremmo a essere il Paese del poi».

