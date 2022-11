Intesa Sanpaolo dà 500 euro ai suoi dipendenti

Mentre si tratta sulla settimana lavorativa di quattro giorni, i dipendenti di Intesa Sanpaolo possono esultare per un bonus anti-inflazione. Per contrastare i rincari, infatti, la Fabi e altre organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo con Intesa. Ai dipendenti andranno 500 euro a testa con la mensilità di dicembre. Questi 500 euro vanno ad aggiungersi a quanto già erogato dalla banca nello scorso settembre. Anche allora Intesa aveva dato 500 euro ai lavoratori.

Con l’accordo di oggi sono state colte anche le opportunità fiscali dell’aumento da 600 a 3000 euro. La banca guidata dall’ad Carlo Messina metterà a disposizione la procedura da completare entro il 9 di dicembre per far rientrare questi 500 euro con i precedenti 500 euro di settembre erogati nell’ambito dei Fringe Benefit.

Maglie più larghe

Come richiesto dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali, la platea, rispetto all’erogazione del settembre scorso, è stata allargata. Il bonus verrò quindi riconosciuto a tutti i lavoratori aree professionali e quadri direttivi. La misura quindi interessa 70 mila persone che operano in Italia.

“L’accordo che vede un riconoscimento per tutte le lavoratrici ed i lavoratori del gruppo senza esclusioni e che va verso le richieste del sindacato di premiare i dipendenti in un contesto – anche lavorativo – difficile come quello attuale”, commentano i coordinatori Fabi nel gruppo Intesa Sanpaolo, Helga Boscato, Paolo Citterio e Carlo Milazzo.