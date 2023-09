Intesa lancia programma per digitalizzare 120 imprese

Intesa Sanpaolo rilancia l’impegno verso le Pmi con “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour”. Il nuovo programma di valorizzazione punta all’innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione. Il tour e’ stato presentato a Torino in un evento realizzato in collaborazione con Visa.

Presenza sul web

Sono 120 le aziende selezionate, in virtu’ di una digitalizzazione dei processi interni o dei canali di vendita, della comunicazione di iniziative promozionali o per processi di fidelizzazione, per la presenza web e social fino alla spinta digitale dei sistemi di pagamento e dei rapporti bancari.

Digitalizziamo e’ il programma di valorizzazione attivato dal piano nazionale Crescibusiness lanciato dal gruppo a fine 2022. Il progetto è condiviso con le principali associazioni di categoria dei settori Artigianato, Commercio, Servizi e Turismo. Meette a disposizione nuovo credito per 5 miliardi di euro per progetti di digitalizzazione, sostenibilita’ e sviluppo dell’attivita’ commerciale, oltre al rimborso delle commissioni sui micropagamenti Pos.

Valore del territorio

“Il nuovo tour conferma il riconoscimento al valore del territorio e della singola esperienza imprenditoriale – spiega Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo- rispecchia la strategia digitale del gruppo che vede nello sviluppo tecnologico un fattore determinante per la crescita e la competitivita’ del Paese, coerentemente con il Piano d’impresa 2022-25. Supportiamo con strumenti finanziari dedicati gli investimenti finalizzati al perseguimento di obiettivi digitali, sempre piu’ connessi allo sviluppo sostenibile di qualsiasi tipologia di azienda”,