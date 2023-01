Intesa Sanpaolo, per il sesto anno consecutivo nel gender-equality index di Bloomberg

Intesa Sanpaolo è nel Bloomberg Gender-equality index (Gei) 2023

Per il sesto anno consecutivo il gruppo guidato da Carlo Messina entra nell’ indice tematico sull’uguaglianza di genere lanciato da Bloomberg nel 2018. E lo fa con un punteggio superiore a 87 su 100. Per la banca si tratta di un riconoscimento importante nel panorama internazionale.

L’analisi ha riguardato infatti oltre 11.500 società quotate nelle principali borse mondiali. Alla fine , gli esperti di Bloomberg hanno incluso nell’indice 484 società. “Il posizionamento è il risultato dell’impegno Esg di Intesa Sanpaolo in termini di diversity & inclusion” spiega una nota dell’istituto di credito.

Il gruppo si pone come “l’obiettivo di favorire la cultura dell’inclusione, incentivare il rispetto, la meritocrazia e il valore della diversità per tutte le persone del gruppo. A questo si aggiungono le numerose iniziative per il sostegno alle donne, alle famiglie e all’imprenditoria femminile” conclude la nota.