Investimenti 4.0, per il bonus c'è tempo fino a novembre

Il Milleproroghe allunga la vita degli investimenti 4.0

Il testo prevedere che si siano tempo fino al 30 novembre 2023 per realizzare gli investienti già dichiarati entro il 31 dicembre 2022, sulla base delle agevolazioni previste lo scorso anno. Come spiega Il Sole24Ore, lo slittamento dei termini riguarda si beni materiali 4.0 che quelli materiali ed immateriali ordinari. A patto di aver sottoscritto l’ordine e pagato un acconto del 20% entro la fine del 2022.

Per le aziende che hanno versato un acconto inferiore al 20% per beni strumentali materiali “con le caratteristiche dell’allegato A) alla legge 232/2016 possono usufruire del credito di imposta previsto dal comma 1057 della legge 178/2020 qualora effettuino l’acquisto entro il 30 novembre 2023” come chirisce il quotidiano di Confindustria.

“Per questi beni, la misura del credito di imposta è pari al 40% per costi complessivi fino a 2,5 milioni, al 20% per i costi che cadono nello scaglione tra 2,5 e 10 milioni e al 10% per quelli dello scaglione tra 10 e 20 milioni. Gli importi da considerare comprendono, oltre agli investimenti di questa coda di 11 mesi del 2023, quelli già effettuati nel corso del 2022” precisa il giornale.

Più lunghi i tempi anche per altri tipi di investimento

Slitta al 30 novembre 2023 anche la scadenza per ultimare gli investimenti in beni materiali e immateriali non 4.0 previsti dal comma 1055 della legge 178/2020, qualora siano stati “prenotati” entro il 31 dicembre 2022 beneficiando di un credito di imposta del 6%. Vantaggio che non sarà più possibile sfruttare nel 2023.

Nessua modifica nel Milleproroghe per il credito di imposta su investimenti in beni immateriali con caratteristiche 4.0. Per le prenotazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022, resta il termine del 30 giugno 2023 per effettuare l’acquisto usufruendo del tax credit maggiorato al 50% stabilito dal Dl 50/2022, anziché di quello del 20%.