Industria dolciaria, Irca acquista gli Sweet Ingredients di Kerry

Irca acquista gli Sweet Ingredients di Kerry

Il gruppo Irca, leader internazionale nel cioccolato, creme ed altri ingredienti di alta qualità con sede a Gallarate (Varese), annuncia di essere in negoziazione esclusiva per l’acquisizione della divisione Sweet Ingredients del gruppo Kerry, per un corrispettivo di 500 milioni di euro. La transazione è soggetta alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti e al completamento dell’iter di concertazione sindacale nelle giurisdizioni rilevanti. La divisione di Kerry è leader nella produzione di ingredienti di alta qualità per i mercati della pasticceria, panificazione, l’industria dolciaria e quella del gelato, supportata da una vasta gamma di tecnologie, in Europa e negli Stati Uniti. Il gruppo include quattro impianti negli Stati Uniti (in Illinois, Kansas, Missouri, e California) e sei tra Regno Unito, Olanda, Germania e Francia. Il portafoglio prodotti comprende decorazioni e prodotti a base di cioccolato, inclusioni, variegati e puree di frutta. I risultati finanziari della divisione stimati per il 2022 sono pari a 410 milioni di euro di fatturato, e 40 milioni di euro di Ebitda.

Obiettivo fatturato da un miliardo

La combinazione tra Irca e la divisione Sweet Ingredients di Kerry darà vita ad un leader globale nel settore degli ingredienti di alta qualità con un fatturato prossimo al miliardo di euro, un ambiente produttivo globale e una presenza significativa negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, l’operazione rafforzerà l’offerta one-stop-shop di Irca, consolidando la leadership del gruppo ed espandendo la sua gamma di ingredienti ad alto valore aggiunto. Come ha spiegato Massimo Garavaglia, amministratore delegato di Irca, l’operazione “ha un valore altamente strategico, grazie a due portafogli di prodotti e tecnologie fortemente complementari, e permetterebbe al gruppo di consolidare la sua leadership globale. Siamo entusiasti di supportare la divisione Sweet Ingredients nella realizzazione del suo massimo potenziale all’interno della famiglia Irca”.

Terza operazione per il gruppo Irca

L’operazione è la terza realizzata da Irca dopo l’acquisizione a luglio 2022 da parte di Advent International, uno dei maggiori e più affermati fondi di private equity al mondo, e seguirebbe quelle di Anastasi, leader italiano nella produzione di ingredienti a base pistacchio, e di Cesarin, leader nel mercato della frutta candita di alta qualità. Il perfezionamento dell’operazione è previsto per la prima metà del 2023, ed è soggetto alle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e al completamento dell’iter di concertazione sindacale. Kerry reinvestirà i proventi dell’operazione nello sviluppo strategico del suo business Taste & Nutrition.