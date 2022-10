Ita, cosa c’è dietro la revoca delle deleghe al presidente Altavilla

La revoca delle deleghe a Altavilla

Nella “vicenda anomala” che ha visto una mozione del Cda di Ita togliere le deleghe al presidente esecutivo Alfredo Altavilla c’è un elemento “geopolitico”. Lo ha spiegato ad “Agenzia Nova” il professor Carlo Pelanda, economista, accademico e politologo. “C’è un conflitto evidente in atto – ha spiegato – tra presidente e azionisti. Sul piano formale, il problema dovrebbe essere risolto nell’Assemblea dei soci”, ma “capire esattamente quale sia il conflitto non è facilissimo. Il punto è a chi viene data Ita. Sicuramente, si è inserito un tema geopolitico” nella vicenda, ha spiegato Pelanda. Secondo l’economista, il modo in cui sono state momentaneamente ritirate le deleghe, bocciato poco dopo dal collegio sindacale, “è molto anomalo. È successo qualcosa – ha osservato Pelanda – che è conosciuto solo da chi è nel perimetro di quest’azienda. Non vorrei – magari sbaglio – che ci sia stata un’accelerazione eccessiva dal governo uscente per favorire un partner estero anziché un altro. Ovviamente non ho prove”.

“Sul piano strategico – ha osservato Pelanda – l’Italia ha bisogno di una compagnia di bandiera per non lasciare ad altri i flussi di turismo e tante altre cose legate in qualche modo al fatto di avere una compagnia di bandiera. Perciò la mia posizione è a monte: sono contrario a dare la maggioranza ad altri attori”. Secondo Pelanda, infatti, con una logica di mercato prudente si “può benissimo sostenere una compagnia a maggioranza nazionale”, e “spero che questo errore venga corretto dal nuovo governo”. Questa vicenda deve aiutare a riaccendere una riflessione sul fatto che decidere di rinunciare a Ita è stato “un errore” e che “la soluzione deve essere recuperare sovranità sul piano del trasporto aereo. Sul come – ha concluso – mi aspetterei dal nuovo governo una posizione lungo queste linee”.