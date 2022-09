Il primo volo con carburante sostenibile

È dedicato ad Enzo Ferrari. E si librerà nel cielo sopra l’autodromo di Monza. Anticipando lo stacco delle frecce tricolori e alimentato da scarti e grasso animale. La prima volta di questo Airbus A350 di Ita Airways, la livrea azzurra dedicata all’inventore del cavallino rampante, sarà in occasione dei cento anni del celebre autodromo e con carburante sostenibile targato Eni.

Il carburante sostenibile

L’Eni Biojet, il carburante che alimenterà il velivolo, è il primo SAF (Sustainable Aviation Fuel) prodotto nella raffineria Eni di Livorno, ma in sinergia con quella siciliana di Gela. Miscelato al 20% nel carburante Jet Fuel Eni, è ricavato esclusivamente da materie prime di scarto, grassi animali e oli vegetali esausti. Dal 2024 a Gela verrà avviata la produzione di ulteriori 150 mila tonnellate/anno di Eni Biojet, in grado di soddisfare il potenziale obbligo di miscelazione del mercato italiano per il 2025.

I piani di Ita

«Si tratta – spiega una nota – di un ulteriore passo nella collaborazione tra ITA Airways, pioniere dell’innovazione nel trasporto aereo ed Eni che è il secondo produttore di biocarburanti HVO in Europa, grazie alla tecnologia proprietaria Ecofining, che consente anche di produrre carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF)». Già nell’ottobre 2021 i primi 10 voli di Ita Airways hanno infatti utilizzato la prima produzione di Jet fuel + Eni SAF (fuel miscelato con una minima componente, 0,5%, di materie prime rinnovabili) e successivamente un accordo tra le due società ha consentito di implementare due tratte, la Roma-Venezia e la Roma-Barcellona, rifornite da questo prodotto nel 2022.