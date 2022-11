Ita, Msc esce ufficialmente di scena. Lufthansa va avanti da sola

Msc dice ufficialmente addio a Ita

Nel giorno del primo consiglio di amministrazione di Ita, il gruppo Msc sceglie di sfilarsi ufficialmente dalla trattativa per l’acquista della compagnia aerea di proprietà del Tesoro. Lo ha comunicato la stessa società che opera nel settore del trasporto merci e della crocieristica, precisando di non ravvisare “le condizioni nell’attuale procedura”. Resta invece in partita Lufthansa che però non ha intenzione di strapagare il vettore.

Processo di vendita in stallo

Al momento l’intero processo di vendita è in stand-by in attesa delle decisioni del governo di Giorgia Meloni. Con tutti i soggetti interessati che restano alla finestra. Il fondo Certares, in partnership con Delta e AirFrance, non ha richiesto il rinnovo dell’esclusiva, ma non ha intenzione di mollare il colpo. Soprattutto ora che Lufthansa è tornata alla carica. Sullo sfondo resta poi anche Indigo Partners, fondo cui fa capo la low cost Wizz air. Ma non sono escluse anche altre ipotesi di lavoro che prevedono un maggiore impegno pubblico nel decollo di Ita.

Il nodo degli scali

La partita degfli aeroporti non è poi secondaria. Non a caso, proprio recentemente, il management di Aeroporti di Roma ha ricordato l’importanza per un Paese a vocazione turistica di avere una sua compagnia di bandiera. Il timore è che l’ingresso in scena di AirFrance o di Lufthansa possa limitare il traffico, soprattutto quello internazionale su Fiumicino.