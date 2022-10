All’Italia la maglia nera della meritocrazia. Il gap nella trasparenza

La meritocrazia in Italia

Guardando alla mappa del merito in Europa, tra post pandemia e tensioni geopolitiche il quadro non è confortante: 4 paesi su 12 hanno risultati “in peggioramento”. Rispetto alle rilevazioni precedenti, si confermano sia la supremazia del modello “scandinavo” sia un’Europa “a più velocità”. Le performance peggiori riguardano i pilastri delle “pari opportunità” e della “qualità dei sistemi educativi”.

All’Italia va purtroppo la “maglia nera”: con un punteggio di 25.48, si conferma anche quest’anno ultima nel ranking europeo, sia nel punteggio complessivo, sia nei singoli pilastri, come dal 2015 (primo anno di rilevazione) in poi. Oltre 9 punti la distaccano dalla penultima in classica (la Polonia) e ben 43 dalla prima (la Finlandia). I maggiori gap si registrano nella qualità del sistema educativo e nella trasparenza.

La Giornata del merito

I dati saranno presentati nel corso della Giornata nazionale del merito, incontro annuale per fare il punto della situazione e stimolare il dibattito sul merito nelle università e nel mercato del lavoro, privato e pubblico. L’appuntamento è per giovedì 27 ottobre, 18-20 presso l’Auditorium di Assolombarda a Milano. Giunto quest’anno alla sua sesta edizione, con la collaborazione di Assolombarda e il supporto di Elite – A Euronext Company, l’evento è organizzato e promosso dal Forum della Meritocrazia, la prima associazione nazionale nata 11 anni fa per promuovere e diffondere la cultura del Merito nel Paese, che annovera tra i Main Partner 4Manager-Federmanager e CFMT-Manageritalia.

Verranno presentati anche in anteprima i dati 2022 del Meritometro, indicatore scientifico elaborato dall’associazione in partnership con l’Università Cattolica di Milano, che misura il livello meritocratico di 12 paesi d’Europa sulla base di sette pilastri: libertà, regole, trasparenza, qualità del sistema educativo, attrattività dei talenti, pari opportunità e mobilità sociale. I risultati del Meritometro aggiornati al 2022 verranno illustrati da Giorgio Neglia, Consigliere del Forum della Meritocrazia, esperto di ricerca e sistemi formativi, ideatore e responsabile scientifico dell’indicatore.