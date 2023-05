Italian Design Brands in Borsa il 18 maggio a 10,88 euro/azione

Italian Design Brands (IDB), polo italiano dell’arredo e del design di alta qualità, ha concluso positivamente il periodo di offerta relativo all’offerta pubblica iniziale (IPO) finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana. Sulla base del prezzo di offerta, pari a euro 10,88 per azione, la capitalizzazione di mercato della società all’inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan sarà pari a circa 293 milioni di euro.

L’offerta, riservata esclusivamente ad investitori qualificati, ha ad oggetto 6.433.823 azioni della società di nuova emissione ad un prezzo di offerta pari a euro 10,88 per azione, comprensivo di sovrapprezzo, e pertanto un controvalore, comprensivo di sovrapprezzo, di circa euro 70 milioni, rivenienti da un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione. È, inoltre, prevista l’emissione di 275.735 azioni della società di nuova emissione nel contesto di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato ad alcuni azionisti/imprenditori di talune società controllate dall’emittente che hanno assunto un impegno di sottoscrizione al prezzo di offerta. Con l’integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale e ante esercizio della Greenshoe (come di seguito definita), le azioni offerte sono pari a 6.433.823 azioni della società, corrispondenti al 23,89% circa del capitale sociale della società a seguito della quotazione e degli aumenti di capitale.

I proventi derivanti dall’aumento di capitale di mercato saranno utilizzati dalla società, tra l’altro, per supportare l’attuazione dei propri obiettivi strategici. Sono inoltre previsti gli usuali impegni di lock-up da parte della società e degli azionisti esistenti nei confronti dei Joint Global Coordinators (come di seguito definiti), efficaci per rispettivamente 360 e 180 giorni dopo l’offerta, in linea con la prassi di mercato e soggetti alle consuete eccezioni e possibilità di rinuncia da parte dei Joint Global Coordinators (come di seguito definiti).

L’inizio delle negoziazioni delle szioni su Euronext Milan e la data di regolamento dell’Offerta sono previsti per il giorno 18 maggio 2023 previo rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di Borsa Italiana. Andrea Sasso, chairman e ceo della società, commenta: “Siamo davvero molto soddisfatti ed orgogliosi del risultato raggiunto: in tempi difficili per il mercato delle IPO in tutto il mondo, chiudere con un book di eccellente qualità e con una forte presenza internazionale è davvero un grande traguardo“. Giorgio Gobbi, managing director della società, aggiunge: “E non dimentichiamoci che la quotazione è davvero un importante punto di partenza per il nuovo percorso di crescita del Gruppo IDB”.