Idb sbarca in Borsa ed è pronta a nuove acquisizioni

Italian Design Brands sbarca in Borsa ed è pronta a nuove acquisizioni

(Teleborsa) – Italian Design Brands, polo italiano dell’arredo e del design di alta qualità, ha debuttato oggi su Euronext Milan. Il titolo è in crescita del 3,4% a 11,35 euro. A oggi il gruppo conta dieci società, ciascuna con una propria identità, che realizzano soluzioni di alta gamma nei settori: arredamento, illuminazione, luxury contracts, cucine e sistemi. L’obiettivo, grazie anche ai capitali raccolti in fase di Ipo, è di alimentare questa crescita con altre operazioni di M&A, per le quali l’azienda sta già facendo valutazioni.

“In un momento difficilissimo dei mercati finanziari e in un momento difficile per le quotazioni in tutta Europa – non solo in Italia – essere quotati oggi al listino di Euronext Milan ci riempie di orgoglio e di soddisfazione – ha detto Andrea Sasso, presidente e amministratore delegato – L’Ipo è stato un traguardo di IDB fin dal momento della costituzione della società nel lontano 2015 e oggi vedere realizzato questo traguardo è veramente fantastico”.

Italian Design Brands rappresenta la sesta ammissione da inizio anno su Euronext Milan e porta a 224 il numero delle società attualmente quotate su questo mercato.

Raccolti 70 milioni di euro

In fase di collocamento Italian Design Brands ha raccolto 70 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell’over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 80,5 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 23,89% e la capitalizzazione di mercato all’Ipo è pari a 293 milioni di euro.

“La raccolta è andata molto bene, abbiamo avuto una copertura del book di due volte superiori alle nostre esigenze di aumento di capitale primario, tra l’altro con una presenza di investitori internazionali importantissimi e investitori soprattutto di lungo termine, per cui ne siamo davvero felici”, ha sottolineato Sasso.

In merito ai piani futuri, l’ad ha detto: “Siamo una macchina destinata a crescere. Utilizzeremo il capitale per aumentare la crescita e il tasso di crescita delle nostre aziende esistenti, che sono ben 10 ma soprattutto poi il capitale ci deve servire per fare ulteriori acquisizioni e incrementare il numero dei partner eccellenti che fanno parte di questa gruppo. Siamo una macchina per le acquisizioni e quindi continueremo su questo passo. Abbiamo fatto almeno un’acquisizione l’anno dal 2015 a oggi. Sulla prossima acquisizione ci stiamo già lavorando e speriamo di avere un undicesimo partner entro la fine dell’anno“, ha aggiunto.