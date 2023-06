Iveco, contratto con forze armate svedesi per 3mila veicoli leggeri

(Teleborsa) – Iveco Defence Vehicles (IDV), il marchio di Iveco Group specializzato nei mezzi per la difesa e la protezione civile, ha firmato un accordo quadro con l’Agenzia svedese per i materiali della difesa per fornire fino a 3.000 veicoli leggeri alle forze armate svedesi, con un primo ordine di 400 veicoli del valore di 850 milioni di corone svedesi (circa 73 milioni di euro).

L’accordo quadro, valido fino a nove anni, prevede che IDV fornisca veicoli leggeri multiruolo (Light Multi-Purpose Vehicle – LMPV) in configurazione MUV (Military Utility Vehicle) 4×4. I veicoli garantiranno elevati livelli di mobilità, compatibilità con carburanti militari e NATO, nonché adattabilità a temperature da -32°C a +49°C.

Il MUV è disponibile in dodici diverse varianti – tra le quali trasporto truppa, ambulanza, comunicazioni e logistica – conformi agli standard NATO, si legge in una nota.



Tra le soluzioni ad hoc e adattamenti veicolari specifici per questo ordine: un miglioramento delle prestazioni di compatibilità elettromagnetica (EMC) sia del veicolo sia degli allestimenti, predisposizioni in cabina per l’integrazione delle apparecchiature di comunicazione e dell’equipaggiamento militare e allestimenti su misura per differenti ruoli e applicazioni.

Tra questi la possibilità di trasportare la variante Ambulanza all’interno del velivolo C-130, garantendo la funzionalità dei sistemi medici e delle apparecchiature di terapia intensiva anche in volo.