Juventus, Elkann: "Per la squadra è l'anno zero"

“La stagione 2023-24 celebra il legame di 100 anni che la mia famiglia ha con la Juventus e che la Juventus ha con la mia famiglia ed è anche un anno zero”. Lo ha sottolineato John Elkann, ad di Exor, a margine dell’inaugurazione dello Science Gateway del Cern. “È un anno zero perché è l’anno in cui la Juventus riparte su delle basi più reali. Il lavoro che è in atto e la solidità che questo aumento di capitale dà permette alla Juventus di progettare un futuro che è un futuro forte in campo e anche fuori campo. Quello che sappiamo è che se uno è forte in campo lo è anche fuori dal campo”, ha affermato Elkann. “Questo aumento di capitale accompagna un piano prospettico e l’importante è accompagnare la solidità fuori dal campo con la solidità in campo” ha aggiunto.

Juve perde 123 milioni, ci sarà aumento di capitale da 200

Bilancio in rosso per 123,7 milioni per la Juventus nel bilancio consolidato 2022/23. Il primo trimestre 2023/24 dovrebbe chiudersi “con perdite superiori al terzo del capitale sociale”, si legge nella nota della società, e “a supporto della realizzazione del piano 2023/24-2026/27, nonché degli impatti derivanti dagli esiti dei procedimenti sportivi italiani e internazionali”, il cda ha definito “le linee guida di una manovra di rafforzamento patrimoniale da attuarsi mediante la riduzione del capitale sociale al minimo legale e contestuale aumento del capitale sociale, a pagamento, fino a un massimo di 200 milioni”.

Exor ha espresso il sostegno all’operazione, “impegnandosi a sottoscrivere la quota di aumento di capitale di propria pertinenza, pari al 63,8%, e ha inoltre manifestato la propria disponibilità a effettuare versamenti in conto futuro aumento di capitale per massimi 128 milioni di euro”. La Juventus, inoltre, “valuterà di costituire un consorzio di garanzia per la sottoscrizione e liberazione delle nuove azioni eventualmente non sottoscritte”. Nella riunione di oggi il cda bianconero ha aggiornato le stime del Piano che va dal 2023/24 al 2026/27, che “conferma le linee strategiche e di sviluppo del Gruppo fondate sulla competitività sportiva, sul rafforzamento del brand e sul consolidamento dell’equilibrio economico-finanziario, con rilevante e strutturale riduzione dell’indebitamento netto”. L’assemblea degli azionisti della Juventus è convocata il 23 novembre, all’Allianz Stadium.