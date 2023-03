Kiton interessata a quotazione in Borsa ma progetto richiede anni

(Teleborsa) – La casa di moda italiana Kiton è interessata alla quotazione in Borsa, ma non nel breve periodo. “È uno dei nostri progetti per il futuro, ma non è una cosa che facciamo domattina”, ha detto l’amministratore delegato Antonio De Matteis a margine di un convegno a Firenze, secondo quanto riportato da Reuters.

“È una cosa a cui stiamo pensando noi della seconda generazione, lasciare alla terza generazione un’azienda quotata. Per andare all’Ipo ci vogliono anni, bisogna prepararsi, non succede in una giornata”, ha aggiunto, spiegando che la società nel 2022 ha registrato circa 160 milioni di ricavi.