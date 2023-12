Kruso Kapital rinvia quotazione, book aperto fino a gennaio

(Teleborsa) – Nuovo rinvio per la quotazione di Kruso Kapital, società del gruppo Banca Sistema, che sta cercando di arrivare su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (EGM PRO), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita e riservato agli investitori professionali. La data prevista di ammissione è ora fissata al 22 gennaio 2024 – rispetto al 19 dicembre previsto inizialmente e al 22 dicembre a cui l’IPO era già slittata – con l’inizio delle contrattazioni nei giorni seguenti.

Secondo quanto appreso da Teleborsa, sia le condizioni di mercato che l’avvicinamento delle festività hanno spinto l’azienda a tenere aperto il book fino alla seconda metà di gennaio. La società non ha rilasciato commenti.

Come già comunicato, la forchetta di prezzo delle azioni è stata fissata tra un minimo di 1,73 e un massimo di 1,86 euro per azione, corrispondente ad un equity value pre-money della società compreso tra 40,1 milioni e 43,1 milioni di euro. La quotazione è a cura di Alantra, cha agisce in qualità di Global Coordinator, Sole Bookrunner ed Euronext Growth Advisor.

Kruso Kapital è attiva nella valutazione e nell’investimento di beni di valore e opere d’arte; in particolare, nel settore del credito su pegno opera con le filiali a marchio ProntoPegno in Italia e in Grecia, attraverso cui offre prestiti alle persone garantiti da un oggetto a collaterale. Mentre attraverso la sua casa d’aste Art-Rite è protagonista nel mercato dell’arte moderna, contemporanea, antica oltre che in alcuni segmenti da collezione come quello delle auto. Il mese scorso ha sottoscritto un accordo vincolante con gli attuali azionisti di Banco Invest per l’acquisto delle attività inerenti al credito su pegno di Banco Invest in Portogallo.