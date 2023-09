La foresta dei violini in Val di Fiemme: un piccolo pezzo di legno pregiato costa 40 euro

In Val di Fiemme c’è la foresta dei violini. Si tratta di abeti rossi, chiamati abeti di risonanza che hanno oltre 150 anni di età, che vengono tagliati messi a dimora e poi venduti per realizzare lo strumento principe dell’orchestra, il violino. Una tradizione antica che continua ancora oggi. Infatti i maestri liutai, tra i quali Antonio Stradivari, si recavano in Val di Fiemme da Cremona per acquistare i legni più pregiati, trasformandoli poi in strumenti musicali di rara perfezione.

Tanto che la foresta di Paneveggio è stata soprannominata la “Foresta dei Violini“. Stradivari in persona camminava nella foresta alla ricerca degli alberi più idonei alla costruzione dei suoi violini: abeti rossi plurisecolari il cui legno, grazie alla sua particolare capacità di “risonanza”, forniva la materia prima ideale per la costruzione delle casse armoniche.

Il legno dell’abete rosso è infatti particolarmente elastico

Trasmette bene il suono e i suoi canali linfatici sono come minuscole canne d’organo che creano la risonanza. Ancora oggi gli alberi vengono abbattuti in luna calante, tra ottobre e novembre, quando nel tronco c’è minor quantità di linfa. Gli alberi migliori si riconoscono per gli anelli di crescita molto sottili e perfettamente concentrici, con fibre diritte e fini e scarsa presenza di nodi. Dopo il taglio e un periodo di invecchiamento vengono tagliati nella misura giusta per realizzare una cassa di violino. Ogni piccolo pezzo di questa legna preziosa (la grandezza è quella della cassa di violino) e perfetta costa circa 40 euro.

I maestri liutai vengono personalmente a scegliere i pezzi e li portano a casa lasciandoli invecchiare per circa 5-8 anni. Pare comunque che sia difficile oggi riuscire a raggiungere la perfezione del legno tagliato tra il 1600 e il 1700. Reso perfetto grazie al freddo intenso della Piccola Glaciazione di quegli anni e alla mancanza di fenomeni di degrado.

Con questo tipo di legno i violini costruiti da Stradivari raggiunsero il massimo della musicalità. Oggi purtroppo è quasi impossibile trovare esemplari così perfetti, ma la richiesta di “abeti di risonanza” non manca e dà vita, per la valle trentina ad un commercio, ovviamente limitato ma significativo. Si tratta di qualche decina di metri cubi di legna all’anno in parte utilizzati dagli artigiani della fabbrica di tavole di risonanza per pianoforti di Tesero e dai liutai cremonesi, in parte esportati in Giappone, paese leader al mondo nella costruzione di tavole armoniche.