La Molisana lancia il gioco interattivo della spiga

La Molisana è, per l’appunto, una azienda che ha sede in Molise controllata dalla famiglia Ferro. Poeticamente, i Ferro, si dichiarano mugnai, anche se ormai il gruppo è una realtà da 280 milioni di euro di fatturato e 50 dipendenti. Forti di un brand conosciuto per aver inventato gli spaghetti “quadrati” per rafforzare il marchio hanno puntato sull’infotainment con un gioco interattivo, attivabile acquistando una confezione di pasta. Il protagonista è Spighy una tenace spiga di grano che racconta la filiera integrata della pasta attraverso quattro livelli, il campo, il mulino, il pastificio e la tavola.

“Il lancio del videogioco tramite il quale vogliamo intrattenere ma anche spiegare la filiera produttiva integrata (oltre al pastificio anche il mulino industriale dove viene macinato il grano ndr) del nostro gruppo – ha spiegato Rossella Ferro, direttore marketing del pastificio – ci consente di approfondire il legame emotivo con i nostri pubblici. Super Spighy è la prima di una serie di attivazioni di loverstenaci.com, il nuovo programma di loyalty con premi con cui, grazie ad un approccio sempre creativo e avanguardista, stimolare l’interesse e favorire la fidelizzazione verso il nostro brand”.