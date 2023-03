L'agrihub di BF fiorisce: nel 2022 l'utile netto balza a 9,3 milioni

L’agrihub di BF fiorisce

La più grande azienda agricola italiana archivia l’esercizio 2022 con risultati in forte miglioramento. La società, che si è sviluppata attorno a Bonifiche Ferraresi, ha chiuso il bilancio con un utile da 9,3 milioni. Il dato è in decisa crescita. Lo scorso annio BF aveva realizzato appena 600mila euro di profitti netti.

L’ebitda consolidato è passato dai 16 milioni del 2021 ai 57 dello scorso anno (+256%). Il consiglio ha quindi proposto un dividendi da 0,04 euro per azione, in aumento rispetto allo 0,03 dell’esercizio antecedente. Quanto al giro d’affari, il fatturato si è attesrato a 1,1120 miliardi, segnando un boom del 312% rispetto all’anno prima.

L’incremento del valore della produzione è legato a doppio filo con la strategia di espansione perseguita dall’impresa che, con i suoi 7.750 ettari, è la più grande azienda agricola italiana per Superficie Agricola Utilizzata. “La crescita è imputabile alla variazione del perimetro di consolidamento, oltre agli effetti di integrazione con le società partecipate” spiega l’azienda in una nota.

“CAI e le sue società controllate – incluse nel perimetro di consolidamento per dodici mesi nel 2022 e per tre mesi nel 2021 – hanno contribuito al valore della produzione consolidato per 970 milioni di euro (quindi complessivamente per l’87% del totale valore della produzione), rispetto ai 168 milioni del 2021″ si legge nel testo dell’azienda presieduta da Michele Pisante.

Il 2022 è stato un anno di consolidamento

L’azienda guidata Federico Vecchioni ha infatti accorpato nel suo perimetro una serie di attività. L’area di consolidamento ha infatti incluso la Zooassets spa, il Consorzio Agrario Nordest Società cooperativa, la Bia spa e il Pastificio Fabianelli.

E’ quindi completamente cambiata la struttura del gruppo che, alla fine dello scorso anno, ha anche dato vita ad una joint venture con Eni per lo sviluppo di una filiera agro-industriale per uso energetico sul territorio nazionale.

Di tutto questo ha preso atto anche il mercato. Nell’ultimo anno il titolo ha guadagnato quasi il 6 per cento.