Lapo Elkann cede Italia Independent al gruppo Modo

Nella tarda serata di ieri la società di occhialeria Italia Independent group fondata da Lapo Elkann ha reso noto di aver stipulato con M group srl, che controlla il Gruppo Modo di Alessandro Lanaro, un contratto per la cessione del marchio Italia independent per un corrispettivo di 1 milione di euro. Il Gruppo Modo è un operatore dell’occhialeria indipendente con sedi a New York, Milano e Stoccolma, fondato da Lanaro nel 1990, che produce i prodotti a marchio Modo ed Eco distribuiti in tutto il mondo.

«La cessione del marchio si pone nel contesto delle attività previste dagli accordi di ristrutturazione raggiunti con i creditori di Italia independent ai sensi degli articoli 40, 57 e 61 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che sono stati omologati dal Tribunale di Ivrea in data 8 maggio 2023», ha dichiarato la società in una nota ufficiale.

L’accordo di ristrutturazione prevede il riconoscimento a favore dei creditori di uno specifico earn-out, consistente nel diritto di ricevere gli eventuali proventi o comunque della valorizzazione degli asset di Italia independent.

L’operazione di vendita è stata gestita da EY advisory. «Sono contento che sia stata Modo group ad acquisire il brand. Sono certo che Alessandro e il suo team, forti del loro track record, sapranno far evolvere il marchio che ho fondato al quale rimarrò sempre legato», ha commentato l’azionista di riferimento Lapo Elkann.