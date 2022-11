Lavazza si beve la francese MaxiCoffee. E conquista così 60 punti commerciali Oltralpe

Lavazza fa shopping in Francia. Nel carrello della spesa finisce MaxiCoffee

Lavazza ha presentato un’offerta per l’acquisizione del 100% del capitale sociale della società francese MaxiCoffee, società di vendita del caffè, anche via piattaforma e-commerce, diretta sia a clienti privati che ad attività commerciali. Con questa mossa Lavazza conquista una rete di 60 punti commerciali presenti in tutta la Francia, la sua École du Café e i suoi ‘Concept Storè. Il capitale di MaxiCoffee è oggi detenuto dal fondatore Christophe Brancato, da 21 Invest e da altri azionisti di minoranza. A seguito dell’operazione, il gruppo Lavazza diventerà azionista di maggioranza, mentre Brancato reinvestirà nel capitale di MaxiCoffee con una quota di partecipazione minoritaria e manterrà la carica di presidente. “L’operazione è soggetta alla preventiva procedura di informazione e consultazione del Comitato economico e sociale delle società del gruppo MaxiCoffee e, successivamente, sarà sottoposta all’approvazione della Direzione generale per la concorrenza, i consumatori e il controllo delle frodi (Dgccrf)” ha spiegato una nota del gruppo Lavazza.

Obiettivo: consolidamento Oltralpe

“L’acquisizione di MaxiCoffee ci consentirà di consolidare il nostro posizionamento in Francia, da sempre un mercato chiave per il Gruppo, e di rafforzare la nostra presenza nell’e-commerce accrescendo il presidio nel mercato B2C/consumer – ha spiegato Antonio Baravalle, numero uno di Lavazza – l’operazione si inserisce perfettamente nella nostra strategia di sviluppo internazionale e, in particolare, ci permette di estendere la nostra già eccellente e capillare rete di vendita e di partner distributivi con una realtà solida e leader nel proprio mercato di riferimento, che condivide con Lavazza gli stessi valori: qualità del prodotto, una vision di lungo termine e forte attenzione verso i propri dipendenti e stakeholder. La nostra strategia prevede di supportare l’ulteriore sviluppo di MaxiCoffee, che manterrà il suo profilo di piattaforma e-commerce multibrand e resterà indipendente. Il nostro ingresso non andrà a modificare in alcun modo il suo modello di business di successo, al contrario ne favorirà la crescita grazie all’attivazione dei nostri piani di sviluppo internazionale”.