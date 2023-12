Lemon Sistemi verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 12 milioni

(Teleborsa) – Lemon Sistemi, società che si occupa di progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici e di accumulo, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 12 milioni di euro, dopo aver raccolto 2 milioni di euro. Il prezzo di collocamento è pari a 1,47 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1,47-1,70 euro per azione). Il flottante si attesta al 14,54%.

L’azionariato post-quotazione vede: Danilo Palazzolo al 50,61%, Maria Laura Spagnolo al 6,14%, Vincenzo Palazzolo al 4,70%, Salvatore Spagnolo al 4,70%, Pietro Spagnolo al 4,70%, Giorgio Mirabella al 4,70%, Eloisa Palazzolo al 4,15%, Salvatore Bommarito al 2,89%, Enrico Rizzo al 2,89%.

Il consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea del 19 dicembre 2023 e che rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, è composto da: Maria Laura Spagnolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato; Danilo Palazzolo, Amministratore Delegato; Salvatore Bommarito, Consigliere; Salvatore Spagnolo, Consigliere; Andrea Maralla, Consigliere Indipendente.

L’ammissione è prevista oggi, con l’inizio delle negoziazioni il 29 dicembre su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Banca Finnat Euramerica è l’Euronext Growth Advisor.